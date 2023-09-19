В Калининграде на выставке покажут переписку королевы Луизы с императором Александром I

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В областном историко-художественном музее открылась выставка «От Бородина до Парижа», посвященная 210-й годовщине начала заграничных походов русской армии 1813-1814 и 1815 годов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на выставке представлены образцы вооружения и военной формы, медальерного и декоративно-прикладного искусства, а также археологические находки.

Еще посетители увидят карты решающих битв Отечественной войны 1812 года, переписку королевы Луизы с императором Александром I.

На выставке – предметы из фондов музея и частной коллекции Владимира Скаржинскаса, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого (Санкт-Петербург), Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург), а также документы из архива внешней политики Российской империи (Москва), Российского государственного военно-исторического архива (Москва), Российского государственного архива Военно-Морского Флота (Санкт-Петербург), Тайного государственного архива прусского культурного наследия (Берлин).

Выставка будет работать до 20 ноября 2023 года.