Крыша колокольни кирхи памяти королевы Луизы стала красной

Крыша кирхи памяти королевы Луизы, которая расположена в Центральном парке Калининграда, приобрела красный цвет. Объект культурного наследия ремонтируют, обещая вернуть кирхе первоначальный облик.

Горожане перепугались, решив, что крыша останется красной. Ясность внес руководитель Службы охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.

«Это еще не цвет купола, а цвет огнебиозащитной жидкости, которой обрабатывают деревянные конструкции купола шпиля», - сообщил он на своей страничке в «ВК».

Он отметил, что на объекте работает компания «СК-Стандарт».