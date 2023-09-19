Где в Калининграде обустроят контейнерные площадки для мусора до конца года

В Калининграде продолжают оборудовать площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Как рассказали в городской администрации, до конца года запланировано обустройство 12 площадок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Калининграда».

Где в ноябре появятся контейнерные площадки:

1. Ул. Рокоссовского, 7;

2. пер. Зоологический, 11;

3. пр-т Победы, 208;

4. пр-т Победы, 271;

5. пер. Толстого, 3-1;

6. б-р Л. Шевцовой, 92;

7. ул. Нансена, 74-78;

8. мкр. М. Борисово, 10;

9. мкр. М. Борисово, 11;

10. ул. Киевская, 74;

11. ул. Тихорецкая, 16;

12. ул. Куйбышева, 51.

Также в рамках благоустройства появится современная площадка на Ленинском проспекте, 47.