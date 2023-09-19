Где в Калининграде обустроят контейнерные площадки для мусора до конца года

В Калининграде продолжают оборудовать площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Как рассказали в городской администрации, до конца года запланировано обустройство 12 площадок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Калининграда».
Где в ноябре появятся контейнерные площадки:
1. Ул. Рокоссовского, 7;
2. пер. Зоологический, 11;
3. пр-т Победы, 208;
4. пр-т Победы, 271;
5. пер. Толстого, 3-1;
6. б-р Л. Шевцовой, 92;
7. ул. Нансена, 74-78;
8. мкр. М. Борисово, 10;
9. мкр. М. Борисово, 11;
10. ул. Киевская, 74;
11. ул. Тихорецкая, 16;
12. ул. Куйбышева, 51.
Также в рамках благоустройства появится современная площадка на Ленинском проспекте, 47.