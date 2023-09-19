В Калининградской области посчитали диких животных

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области подсчитали диких животных. По итогам «переписи» этого года выяснили, что у нас обитает 13 392 косули, 1 697 лосей, 1 642 благородных оленя, 20 краснокнижных рысей. Данные о других животных не приводятся.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для сбора данных специалисты применяют тепловизоры и фотоловушки.

В течение года применяли различные методики определения численности зверей в разное время. Так, норных животных охотоведы считали в июне, когда у барсуков и лисиц появились детеныши, а в июле наблюдали за птицами.

«Численность диких животных в Калининградской области растет», - отчитались в министерстве природных ресурсов и экологии региона.