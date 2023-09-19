В Советске задержали матерого угонщика автомобилей

В Советске полицейские раскрыли два угона. «Мазда» пропала с улицы Театральной – владелец просто забыл запереть машину, чем и воспользовался злоумышленник.

Оперативникам удалось найти машину во дворе дома по ул. Советской в пос. Тимирязево.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, неоднократно судимый 26-летний злоумышленник признался, что возвращался домой и решил доехать оставшийся путь на автомобиле, для чего и дергал ручки всех машин на своем пути.

Интересно, что во дворе дома мужчины полицейские обнаружили еще и автомобиль «Ауди», угнанный в Калининграде.

Выяснилось, также, что злоумышленник причастен к краже из автомобиля, припаркованного на ул. Толбухина в Калининграде. Тогда он похитил рюкзак с ценными вещами на 17 тысяч рублей.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.