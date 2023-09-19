Где в Калининграде можно привиться от гриппа и ковида на неделе до 24 сентября

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в самом разгаре прививочная кампания. На неделе до 24 сентября от коронавируса, гриппа и пневмококка можно привиться в мобильном пункте вакцинации в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30) с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

Как сообщает региональный минздрав, от гриппа и пневмококка можно также ежедневно привиться на пл. Победы и на парковке возле ТЦ «Балтия-Молл» (Приморское кольцо, 2): по будням – с 10 до 20 часов; по субботам – с 10 до 18 часов; по воскресеньям – с 10 до 16 часов.

Кроме того, сделать вакцину от гриппа и пневмококка можно по адресам:

- 18 сентября с 10 до 20 часов – ТЦ «Виктория» (Солнечный бульвар, 1);

- 19 сентября с 10 до 20 часов – ТЦ «Виктория» (ул. Гайдара, 120);

- 20 сентября с 10 до 18 часов – Южный парк, ориентир – центральный вход;

- 21 сентября с 10 до 20 часов – ТЦ «Виктория» (пр. Победы, 137);

- 22 сентября с 10 до 20 часов – ТЦ «Виктория» (ул. Гайдара, 120);

- 23 сентября с 10 до 16 часов – ТЦ «Виктория» (ул. 9 Апреля, 7).