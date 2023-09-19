Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 16:09

В Калининградской области 37 врачей и педагогов получили жилье

Решить жилищный вопрос специалистам помогла субсидия
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области 37 специалистов сферы медицины и образования получили квартиры благодаря субсидии. Меры поддержки предоставляет региональный минстрой.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, врачи и педагоги могут получить субсидию на погашение части первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам.

За 9 месяцев мерой воспользовались 37 молодых специалистов, общий размер социальных выплат составил 16,8 млн рублей.

Всего в 2023 году на эти цени предусмотрели 20 млн. рублей.

С 2017 года, когда появилась социальная выплата, ее уже оформили 359 человек.