В Калининградской области 37 врачей и педагогов получили жилье

В Калининградской области 37 специалистов сферы медицины и образования получили квартиры благодаря субсидии. Меры поддержки предоставляет региональный минстрой.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, врачи и педагоги могут получить субсидию на погашение части первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам.

За 9 месяцев мерой воспользовались 37 молодых специалистов, общий размер социальных выплат составил 16,8 млн рублей.

Всего в 2023 году на эти цени предусмотрели 20 млн. рублей.

С 2017 года, когда появилась социальная выплата, ее уже оформили 359 человек.