Стало известно, почему в Калининградской области часто появляются полярные сияния

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В Калининградской области все чаще наблюдают полярные сияния. Горожане уже специально приезжают на побережье Балтийского моря, чтобы полюбоваться переливами на небе. Таких световых шоу за последние несколько дней было аж три. Очередное состоялось 18 сентября поздним вечером.

О том, почему мы теперь видим сияния так часто, «Комсомолке» рассказала кандидат географических наук из Центра научно-технической информации БФУ имени Канта Дара Гаева.

- Одной из причин возникновения полярных сияний в более низких широтах (Калининград находится на широте 54°43' с ш – Ред.) считается возмущение магнитного поля Земли из-за усиления солнечной активности, - комментирует Дара Гаева. – Полярное сияние преимущественно наблюдается в «высоких широтах» 60-70° с.ш. Наиболее часто - около 23 часов и приурочено к определенным сезонам года – к дням весеннего и осеннего равноденствия, то есть март-апрель, сентябрь-октябрь.

Если вы еще не видели сияние в наших краях, то не расстраивайтесь. У вас наверняка еще будет такая возможность, да и не раз. Ученые ждут дальнейшего роста солнечной активности.

- Максимум цикла, который сейчас происходит, достигнет пика в 2025 году, но уже сейчас мы наблюдаем усиление геомагнитной активности, - отмечает Дара Гаева.