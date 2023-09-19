В Калининградской области военные летчики учатся массированным бомбовым ударам

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области на полигоне экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели тренировки. Они наносили массированные бомбовые удары по наземным целям. Как отметили в пресс-службе Балтийского флота, мероприятия провели в рамках плановой боевой подготовки.

Мишени имитировали командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Летчики использовали, в том числе, осколочно-фугасные бомбы.

Все цели были поражены, в полетах было задействовано более десяти экипажей самолетов.