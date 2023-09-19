В Калининградском зоопарке поплохело тюленю, его закормили посетители

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке поплохело тюленю по имени Кайюс, его закормили рыбой посетители-нарушители правил. Об этом сообщает директор зоопарка в своем Телеграм-канале.

«Кайюсу недавно было очень плохо – его так рвало, что ветеринары и киперы не на шутку перепугались. Когда спустили бассейн- на дне обнаружили около 20 (!) огромных рыбьих хвостов. Кто-то из посетителей «причинил» добро», - написала руководитель зоопарка.

Бедолагу пришлось посадить на голодную диету и лечить.

В зоопарке в очередной раз просят и даже требуют не кормить животных. Это злостное нарушение правил.