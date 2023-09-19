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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 17:19

Калининградец, избивший школьника, заплатил его родителям 120 тысяч рубле й

Суд взыскал компенсацию морального вреда с мужчины, который избил подростка
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде мужчина, избивший ребенка, через суд возместил моральный ущерб. Он заплатил в пользу 14-летнего школьника 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент случился еще в ноябре 2021 года на ул. Малая Песочная в Калининграде.

Поводом стало то, что подростки маркерами рисовали что-то на подоконнике квартиры мужчины. Он увидел это из окна собственной квартиры, выбежал на улицу, догнал мальчика, повалил его на спину и стал жестоко бить.

В итоге ребенок заработал перелом лучевой кости, повреждения губ, зубов, челюсти, шеи, пальца и колена.

После нападения поведение школьника изменилось.

«Ребенок стал замкнутым, отказывается гулять, проводить досуг на улице», - рассказали в суде.

Кстати, сам агрессор иск признал частично.