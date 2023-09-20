В Калининградской области добыли редкий самородок весом 1,4 кг

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыли самородок весом 1 кг 400 г. Этот камень стал восьмым гигантом в этом году.

Как рассказали в пресс-службе комбината, самородок добыли в День озера и назвали в честь Байкала. Цвет уникального образца – медовый. «Байкал» – это монолитный камень треугольной формы, плотной структуры, с незначительными приповерхностными и боковыми сколами.

Крупные образцы балтийского янтаря весом более 1 кг являются уникальными и относятся к самородкам. Такие находки – большая редкость, в среднем их количество не превышает 20 штук в год.