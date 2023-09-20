Калининградцев приглашают на соревнования по стрельбе из лука

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Фото: Правительство Калининградской области
В Калининграде на стадионе «Сельма» открылось первенство России по стрельбе из лука. Комплексный турнир среди стрелков из блочного и классического лука стартовал 19 сентября с пристрелки и официального церемониала, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Стрельба ведется по специализированным щитам с мишенями на расстоянии от 50 до 70 метров. Индивидуальные финалы запланированы в субботу.
В открытии участвовали в том числе министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, президент Федерации стрельбы из лука России, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Ешеев.
Соревнования продлятся до 23 сентября включительно. Начало стрелковых сессий – с 9 утра.
Калининградцев приглашают посмотреть за выступлениями спортсменов. Вход в безопасный зрительский сектор для болельщиков бесплатный.