В Калининграде проведут бесплатную лекцию о балетмейстере Григоровиче

В Калининградской областной научной библиотеке в рамках лектория пройдет встреча, посвященная жизни и творчеству балетмейстера Юрия Григоровича.

Лектором выступит искусствовед Екатерина Илюшкина. Посетителям обещают рассказать о том, как создавались великие балеты Григоровича. Также будут показаны фрагменты легендарных постановок.

Юрий Григорович – гениальный русский балетмейстер, великий новатор XX века и великий диктатор, прославившийся не только легендарными балетами, но и жестким стилем управления труппой, который привел к громким конфликтам. Григорович мечтал стать хореографом с детства и впервые попробовал свои силы уже в 1947 году, через год после начала артистической карьеры. А десять лет спустя его первый большой балет «Каменный цветок» стал сенсацией и поворотным пунктом в развитии всего отечественного хореографического искусства XX века.

Лекция состоится 21 сентября в 18.30. Вход свободный.