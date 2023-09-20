На выезде из Калининграда ночью перекроют федеральную трассу

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В Калининградской области в ночь на четверг, 21 сентября, перекроют федеральную трассу. Речь идет об участке на 9-м километре дороги общего пользования федерального значения А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литвой. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщается, трасса будет закрыта с 02.00 до 02.30 для работ по строительству надземного пешеходного перехода.

Объехать перекрытый участок предлагается по маршруту Курган – Высокое – Низовье – Подгорное – Заозерье – Калининград.