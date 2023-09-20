В Калининграде фестиваль «Балтийские сезоны» посетили более 6,5 тысячи зрителей

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде завершился фестиваль искусств «Балтийские сезоны». За 9 вечеров спектакли посетили более 6,5 тысячи зрителей. Цифру приводят в региональном министерстве по культуре и туризму.

С 24 августа по 18 сентября по два из своих лучших спектаклей показали Московский академический театр им. В. Маяковского, столичная Студия театрального искусства (СТИ), а также Санкт-Петербургский академический театр им. Ленсовета. Всюду были аншлаги.

В завершение фестиваля были показаны два спектакля гостей из Петербурга: «Бесы» и «Мертвые души».