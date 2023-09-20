Какие улицы Калининграда останутся без электричества и воды 20 сентября

В Калининграде на нескольких улицах намечен ряд отключений. Так, до 13:00 без электричества будут многоквартирные дома по адресам:
ул. Волочаевская 35-45,47 (д/с № 12), 49-55, 40-56, 60,64-68, 72- 76
ул. Новинская 1, 3, 3а, 5а, 8, 10
ул. Волоколамская 3-9, 13а, 15а, 17-33, 2-20, 2а, 12а, 16а
пер. Волоколамский 2-8,12-18
ул. Дзержинского 111, 113,117
пр-кт Ленинский 155-159, 155а, 161
пл. Калинина 17-27
ул. Алданская 30а.
До 16:00 будут отключено электричество на ул. Спортивной, 11 (школа – интернат), 26, 60, 60а, в переулке Спортивном, 2-22, 6а.
С 13:00 до 18:00 электроснабжение отключено по адресам:
пл. Калинина 1-15, 1б, 9а
ул. Багратиона 113-133, 135 (д/с №104), 137, 144-154
пр-кт Ленинский 96-100
ул. Железнодорожная 43-59, 40
пр-кт Ленинский 92-94.
До 18:00 без электроснабжения будут потребители по адресам:
ул. Гоголя 1-5, 2-10, 6А
ул. Тургенева 19, 23, 25, 33, 35, 16, 20
ул. Лескова 5-17, 24, 30-36, 42-44
ул. У. Громовой 40-50.
Также, по данным городской администрации, до 15:00 без холодной воды будут потребители на:
ул. Шевченко, 1-11, 5а,
ул. Пролетарская 5а (д/с №87),
пер. Р. Люксембург, 4а-6а,
ул. Университетская, 1-11, 1а.
До 18:00 отключена холодная вода по адресам:
ул. Комсомольская 91а,б,в, 101-105
ул. Светлая 21-23, 2-6, 12-18, 28-30
ул. Красная 93-95, 105 (д/с № 47), 109, 115, 104-130, 136-140,
пр-кт Советский 105б
ул. Родителева 12-14
ул. Борзова 48.