Какие улицы Калининграда останутся без электричества и воды 20 сентября

В Калининграде на нескольких улицах намечен ряд отключений. Так, до 13:00 без электричества будут многоквартирные дома по адресам:

ул. Волочаевская 35-45,47 (д/с № 12), 49-55, 40-56, 60,64-68, 72- 76

ул. Новинская 1, 3, 3а, 5а, 8, 10

ул. Волоколамская 3-9, 13а, 15а, 17-33, 2-20, 2а, 12а, 16а

пер. Волоколамский 2-8,12-18

ул. Дзержинского 111, 113,117

пр-кт Ленинский 155-159, 155а, 161

пл. Калинина 17-27

ул. Алданская 30а.

До 16:00 будут отключено электричество на ул. Спортивной, 11 (школа – интернат), 26, 60, 60а, в переулке Спортивном, 2-22, 6а.

С 13:00 до 18:00 электроснабжение отключено по адресам:

пл. Калинина 1-15, 1б, 9а

ул. Багратиона 113-133, 135 (д/с №104), 137, 144-154

пр-кт Ленинский 96-100

ул. Железнодорожная 43-59, 40

пр-кт Ленинский 92-94.

До 18:00 без электроснабжения будут потребители по адресам:

ул. Гоголя 1-5, 2-10, 6А

ул. Тургенева 19, 23, 25, 33, 35, 16, 20

ул. Лескова 5-17, 24, 30-36, 42-44

ул. У. Громовой 40-50.

Также, по данным городской администрации, до 15:00 без холодной воды будут потребители на:

ул. Шевченко, 1-11, 5а,

ул. Пролетарская 5а (д/с №87),

пер. Р. Люксембург, 4а-6а,

ул. Университетская, 1-11, 1а.

До 18:00 отключена холодная вода по адресам:

ул. Комсомольская 91а,б,в, 101-105

ул. Светлая 21-23, 2-6, 12-18, 28-30

ул. Красная 93-95, 105 (д/с № 47), 109, 115, 104-130, 136-140,

пр-кт Советский 105б

ул. Родителева 12-14

ул. Борзова 48.