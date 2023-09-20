Ветеран из Черняховска отметил 101-й день рождения

Зия Салихович Салихов. Фото: Администрация Черняховска

В Черняховске 101-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Зия Салихович Салихов. Как отмечает администрация Черняховска, после демобилизации фронтовик остался в Черняховске, охранял военнопленных в лагере. Также расчищал улицы, сажал деревья. Почти 40 лет трудился в городском «Водоканале».

18-летним парнем Зия ушел на фронт. Защищал Москву, освобождал Вязьму, Смоленск, Белоруссию, штурмовал Тильзит и Инстербург. Дважды был тяжело ранен.

Победу Зия Салихович встретил в Пиллау (ныне – Балтийск).

Награжден орденами Великой Отечественной войны I степени, Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией».