В Калининградской области с 2024 года повысят величину прожиточного минимума

В Калининградской области на 7,5 % повышают величину прожиточного минимума. Он будет выше среднероссийского значения на 3 %. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов. Изменения жители региона почувствуют с 2024 года.

«С 1 января 2024 года величина прожиточного минимума на душу населения в регионе составит 15 917 рублей, для трудоспособного населения – 17 350 рублей, пенсионеров – 13 689 рублей, детей – 15 439 рублей», - говорится на сайте областного правительства.

Отметим, прожиточный минимум используется при оценке нуждаемости и влияет на размер социальных выплат.

Увеличится сумма ежемесячного пособия беременным женщинам и родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет (единого пособия), ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, предоставляемых Социальным фондом России, ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, социальной доплаты к пенсии, ежемесячной выплаты по социальному контракту.