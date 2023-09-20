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НовостиОбщество20 сентября 2023 11:30

Жителей Зеленоградска накажут за установку кондиционеров на фасады домов

Проведенный рейд выявил 16 нарушений
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске специальная комиссия провела рейд и выявила 16 нарушений при установке кондиционеров.

Как сообщает администрация Зеленоградского округа, нарушения обнаружили на Курортном проспекте, улицах Чистые пруды, Володарского, Пугачева, Пограничной, Октябрьской, Потемкина, Московской, Герцена и Ткаченко.

Кондиционеры владельцам квартир придется убрать, чтобы они не портили вид фасадов.

«В адрес управляющих компаний и собственников помещений направлены уведомления о необходимости привести фасады в нормативное состояние и соответствие правилам благоустройства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие рейды по Зеленоградску проводят еженедельно.