В Янтарном благоустроят территорию для проведения ярмарок

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В Янтарном намерены благоустроить общественную территорию, которую облюбовали для проведения ярмарок. Об этом на своей страничке в «ВК» рассказал глава Янтарного Артур Крупин. Он опубликовал эскизы. речь идет о месте под названием "микрорайон". Микрорайон находится на въезде в Янтарный со стороны Покровского, въездного знака "Русалка".

«Это общественное пространство пользуется популярностью у жителей нашего городского округа. Здесь мы планируем установить специальные навесы для проведения ярмарок выходного дня, сельскохозяйственных ярмарок и сезонной торговли. Еще один навес предназначен для детской площадки», - написала глава Янтарного.

Также проектом предусмотрена парковка, благоустройство пруда с плавающим фонтаном и территории стадиона.

Архитектурное проектирование завершено. Власти намерены пройти госэкспертизу и подать заявку для участия в программе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».