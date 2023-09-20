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НовостиСпорт20 сентября 2023 13:43

Калининградская самбистка выиграла этап международного Гран-при

Соревнования прошли в Башкирии
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: министерство спорта Калининградской области

Самбистка из Калининграда выиграла этап международного Гран-при в Уфе, где собрались сильнейшие спортсмены Белоруссии, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и России.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, Калининградскую область успешно представила чемпионка России и вице-чемпионка мира Елизавета Сыщикова.

В финале калининградка одолела соотечественницу Ангелину Коробкину.

Сейчас Елизавета готовится к суперфиналу декабрьского международного Гран-при по самбо-2023 в Екатеринбурге.