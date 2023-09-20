В Калининграде презентовали новое школьное меню

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде в школе № 58 представили блюда единого 20-дневного меню, принятого в регионе для всех общеобразовательных учреждений.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, меню было разработано в Институте отраслевого питания (Москва).

Блюда из меню, такие как омлеты, рагу с мясом, запеканка и витаминные салаты, оценили представители родительской общественности, руководитель управления Роспотребнадзора, чиновники минобра и уполномоченный по правам ребенка.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что при приготовлении блюд предусмотрены щадящие методы производства: запекание, паровая обработка, тушение, припускание.

Учитывались особенности детского организма, калорийность и содержание белков, жиров, углеводов.