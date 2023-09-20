В Калининградской области провели ночные учения стрелков

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военнослужащие провели занятие по огневой подготовке в ночных условиях. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, стрельбы прошли из различных видов оружия с использованием ночных прицелов и радиоуправляемых мишеней.

«Для разведывательных и мотострелковых подразделений удалось создать сложную мишенную обстановку. Военнослужащие успешно поразили цели на дистанции от 400 до 800 метров», - говорится в сообщении Балтфлота.

В учениях было задействовано около 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.