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НовостиПолитика20 сентября 2023 15:19

В Калининградской области провели ночные учения стрелков

Военнослужащие успешно поразили цели на дистанции от 400 до 800 метров
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военнослужащие провели занятие по огневой подготовке в ночных условиях. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, стрельбы прошли из различных видов оружия с использованием ночных прицелов и радиоуправляемых мишеней.

«Для разведывательных и мотострелковых подразделений удалось создать сложную мишенную обстановку. Военнослужащие успешно поразили цели на дистанции от 400 до 800 метров», - говорится в сообщении Балтфлота.

В учениях было задействовано около 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.