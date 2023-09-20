Пьяный калининградец подобрал ключи и угнал «Фольксваген»

На Московском проспекте в одном из дворов 34-летний местный житель не обнаружил утром свой любимый «Фольксваген Гольф». Авто он оценил в 35 тысяч рублей и обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, похищенную машину удалось оперативно обнаружить в пос. Откосово Зеленоградского района.

Неоднократно судимый за угоны 31-летний мужчина признался, что был нетрезв, когда увидел это авто, двери которого не были заперты.

Как рассказали в полиции, по случайности при злоумышленнике были ключи… от такой же машины. Он завел авто и помчал домой.

Теперь ему грозит срок, заведено уголовное дело.