Власти Зеленоградска показали, какой будет сцена на площади «Роза ветров»

. Фото: Администрация Зеленоградска

Администрация Зеленоградска разработала эскизный проект новой сцены на площади «Роза ветров». Картинки опубликованы на сайте администрации муниципалитета.

«Существующая сцена была подарена городу частным инвестором в 2009 году и морально и физически устарела.

Новая сцена разработана в современном архитектурном стиле с отсылками к традициям русского футуризма», - говорится в сообщении.

Сцену хотят отделать лиственницей и фибробетонными плитами. Автор проекта интегрировал в конструкцию каскадную смотровую площадку – с нее видно море.

Предусмотрена терраса для раздевалок гримерок, склада и туалета.

Место размещения новой сцены останется прежним.

На строительство новой сцены власти надеются получить государственный грант.