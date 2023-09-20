В Калининграде школьники отказались от цветов на 1 сентября и собрали 360 тысяч больным детям

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде подвели итоги «Дети вместо цветов», смысл которой отказаться от ненужных трат на цветы для учителей 1 сентября и направить деньги больным детям.

Как рассказали в благотворительном фонде «Берег надежды», школьники, родители и педагоги калининградских школ собрали в рамках акции для ребятишек-подопечных фонда 361 700 рублей. Удалось завершить сразу несколько благотворительных сборов в помощь детям.

В акции участвовали учителя, родители и дети школы № 58 и лицея № 23 Калининграда.

В следующем году акция будет продолжена, присоединиться к ней сможет любой класс любой школы региона.