В Калининграде пенсионерке удалось вернуть 250 тысяч, которые она перевела мошенникам

75-летнюю калининградку обманули телефонные мошенники. Она, пообщавшись с аферистами, перевела 250 тысяч рублей на «безопасный» счет.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, звонки пенсионерке поступали с телефонов, которые определялись как номера телефонов правоохранительных органов, и назывались данные реально существующих должностных лиц. Потерпевшей даже прислали поддельное удостоверение «сотрудника МВД».

Только благодаря своевременному обращению в полицию банковские работники отменили операцию по переводу денег. Калининградка вернула себе всю сумму.

Заведено уголовное дело о мошенничестве.