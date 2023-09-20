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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 16:32

В Калининграде пенсионерке удалось вернуть 250 тысяч, которые она перевела мошенникам

Калининградские полицейские помогли вернуть пенсионерке похищенные мошенниками деньги
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

75-летнюю калининградку обманули телефонные мошенники. Она, пообщавшись с аферистами, перевела 250 тысяч рублей на «безопасный» счет.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, звонки пенсионерке поступали с телефонов, которые определялись как номера телефонов правоохранительных органов, и назывались данные реально существующих должностных лиц. Потерпевшей даже прислали поддельное удостоверение «сотрудника МВД».

Только благодаря своевременному обращению в полицию банковские работники отменили операцию по переводу денег. Калининградка вернула себе всю сумму.

Заведено уголовное дело о мошенничестве.