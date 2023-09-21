Калининградка заблудилась в лесу с 2-месячным ребенком, ей помогли спасатели

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининградской области пожарные МЧС России и волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» помогли выйти из леса женщине с двумя маленькими детьми.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Полесском районе местная жительница заблудилась в лесу, с ней были два ребенка: 6-летний и 2-месячный.

«С пострадавшей, к счастью, была телефонная связь. Волонтеры смогли с помощью геолокации установить ее точные координаты, а пожарные вывели из леса маму с малышами», - рассказали в МЧС.

Женщина сказала, что понадеялась на свое знание леса, по прогадала и заплутала, запаниковала.

Отмечается, что ни мама, ни дети не нуждались в помощи медиков и отправились домой.