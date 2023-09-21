В Балтийске 13-летний мальчик играл в «миллионеров» и потратил 107 тысяч рублей

Жительница Балтийска лишилась 107 тысяч рублей из-за игры детей в «миллионеров». Как сообщает пресс-служба областного суда, 13-летний мальчик и его друг играли в игру, используя настоящие мамины купюры.

В итоге выигравший друг забрал себе все 107 тысяч, которые за несколько дней потратил на сладости и самокаты для себя и своих друзей.

«По мнению истицы, за вред, причиненный малолетним, должны нести ответственность родители. Поэтому иск она подала к маме мальчика», - рассказали в суде.

Впереди судебное заседание.