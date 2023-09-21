Калининградец стал председателем садового товарищества, используя поддельные документы, и отключал жителям электричество

В Калининграде нарушили права жителей садового некоммерческого товарищества «Весна». Там мужчина занял должность председателя, используя поддельные документы.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Председатель СК России поручил провести проверку.

Более того, он стал требовать у садоводов деньги, регулярно отключая им электроснабжение.

Среди жителей СНГ есть инвалиды, пенсионеры и семьи с несовершеннолетними детьми. Их неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Дело находится на контроле в центральном аппарате СКР.