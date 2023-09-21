Какие улицы Калининграда останутся 21 сентября без света и воды

В Калининграде намечен ряд отключений на четверг, 21 сентября. До 12:00 без электричества остались дома на ул. Солдатской, 2,8-12, в переулке Солдатском,1, 2, на Советском проспекте, 114-118.

До 16:00 электроснабжение отключено у потребителей на: ул. Минусинской 16а, 18, 24-28,

пл. Октябрьской, 28-30,

ул. Камской, 61, 63, 65а, 14- 26, 30, 38, 40а,б, 44-58,

ул. Матросова, 11, 17, 19, 2, 2а, 4.

До 18:00 без электроснабжения жители на:

ул. Краснознаменская, 9-31,4-28,

пер. Краснознаменский, 2-10,

ул. Новинская, 9-43а, 47-49б, 10-48,

пер. Новинский, 2-12,

ул. Возрождения, 1-33, 2-30,

ул. Волоколамская, 66,

пер. Г. Щербакова, 1-9, 19-21, 2-34а,

ул. И. Земнухова, 18,

ул. А. Орлова, 7,6-26,

пер. А. Орлова, 1-11а,6,

ул. Войкова, 1-35, 6-30,

пер. Снайперский, 1-11,2-10,

ул. Нагорная, 64,

с/т «Пищевик»,

с/т «Железнодорожник».

Отмечается, что до 16:00 будет отключен светофор на перекрестке улиц Камской и Большой Окружной.

Также по данным городской администрации, «Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения. До 15:00 без холодной воды остались потребители на ул. Пролетарской, 15-21, и в переулке Р. Люксембург, 8-8а.

До 18:00 отключена холодная вода по адресам:

ул. Сержантская, 3-3а, 11-15,2, 6-6а,

ул. Братская, 1-9, 2-10,

ул. Береговая, 17-47, 28-40,

ул. Уфимская, 1-11, 6-16,

ул. А. Невского, 31а-з,

ул. У. Громовой, 39-97,

ул. Н. Карамзина, 9,

ул. Интернациональная 32-44.