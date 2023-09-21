В мэрии рассказали, на каких перекрестках с трамвайными путями снимут брусчатку

В Калининграде начали снимать брусчатку на перекрестках с трамвайными линиями. По контракту работы продлятся до 20 октября – дорожники снимают старое долговечное покрытие по ночам.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, брусчатку планируют заменить на 17 перекрестках.
В списке:
— Каштановая аллея;
— ул. Коммунальная;
— ул. Яналова;
— Ленинский проспект — площадь Победы — ул. Черняховского;
— Московский проспект (бывшее здание художественной галереи);
— ул. Дзержинского — проспект Калинина;
— Аллея Смелых — Парковый переулок;
— Аллея Смелых (трамвайное кольцо);
— ул. Бассейная — проспект Победы;
— ул. Лесопарковая — проспект Победы;
— Яблоневая аллея — проспект Победы;
— ул. Бородинская — проспект Победы;
— ул. Огарева — проспект Победы;
— ул. Расковой — проспект Победы;
— от ул. Барнаульской до ул. Театральной;
— Ленинский проспект — ул. Шевченко;
— пересечение проспекта Мира с ул. Гостиной и ул. Свободной.