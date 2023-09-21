В мэрии рассказали, на каких перекрестках с трамвайными путями снимут брусчатку

В Калининграде начали снимать брусчатку на перекрестках с трамвайными линиями. По контракту работы продлятся до 20 октября – дорожники снимают старое долговечное покрытие по ночам.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, брусчатку планируют заменить на 17 перекрестках.

В списке:

— Каштановая аллея;

— ул. Коммунальная;

— ул. Яналова;

— Ленинский проспект — площадь Победы — ул. Черняховского;

— Московский проспект (бывшее здание художественной галереи);

— ул. Дзержинского — проспект Калинина;

— Аллея Смелых — Парковый переулок;

— Аллея Смелых (трамвайное кольцо);

— ул. Бассейная — проспект Победы;

— ул. Лесопарковая — проспект Победы;

— Яблоневая аллея — проспект Победы;

— ул. Бородинская — проспект Победы;

— ул. Огарева — проспект Победы;

— ул. Расковой — проспект Победы;

— от ул. Барнаульской до ул. Театральной;

— Ленинский проспект — ул. Шевченко;

— пересечение проспекта Мира с ул. Гостиной и ул. Свободной.