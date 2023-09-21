На ТВ-3 покажут передачу о поиске 87-летней пенсионерки в лесу Калининградской области

Героини передачи. Фото: ТВ-3

История о недельных поисках 87-летней пенсионерки, которая заблудилась в лесу в Калининградской области, стала основой нового выпуска передачи «Вернувшиеся» на ТВ-3.

Как рассказали в пресс-службе канала, пенсионерка Александра Пыченкова в октябре 2022 года пошла за грибами в лес с дочерью Еленой и заблудилась.

Спустя час самостоятельных поисков женщина обратилась в службу спасения. Только в первые сутки в поисках принимало участие 30 волонтеров, включая кинологов.

В итоге поиски Александры Васильевны затянулись на 9 дней и закончились благополучно.

Выпуск проекта «Вернувшиеся» о калининградцах выйдет в эфир в пятницу, 22 сентября, в 13.30 на телеканале ТВ-3.