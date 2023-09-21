Литовский ремонтник случайно проник в Калининградскую область

Никакого отношения к инциденту на мосту это фото не имеет. На нем - учения пограничников по задержанию нарушителя. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Информресурс «Delfi Литва» сообщает об инциденте на границе республики с РФ. По ходу проведения технических работ на железнодорожном мосту сотрудник компании-подрядчика якобы по неосторожности перешел на российскую сторону. Нарушителя немедленно задержал наряд наших «зеленых фуражек».

Ну, нарушил и нарушил – тем более, как уверяют, без злого умысла, в приграничной полосе всякое случается. Однако стоит обратить внимание на подачу информации в литовском СМИ. Цитируем дословно: «Литовские сотрудники немедленно приняли меры по спасению мужчины». Можно подумать, опростоволосившемуся ремонтнику в России грозили зверские пытки.

Ну а сам процесс «спасения» заключался в том, что литовцы оперативно собрали все необходимые для возвращения своего подданного документы и передали их копии российским коллегам.