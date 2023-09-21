Светлый остался в четверг без света из-за аварии

В Светлом несколько улиц в центре города остались без света в четверг, 21 сентября. Об отключении «Комсомолке» сообщили очевидцы.

- Света нет на нашей улице и на соседних. Даже магазины без света. Такое ощущение, что во всем городе электричество пропало, - рассказала Ирина с улицы Горького.

Как сообщили в администрации Светловкого городского округа в «ВК», причиной отключения электроэнергии стала авария. Поэтому во всей центральной части города и произошло аварийное отключение электроэнергии.

Как рассказали в пресс-службе «Россети Янтарь», отключение было кратковременным.

- Без электричества остались несколько улиц. Наши бригады выехали на место и оперативно произвели ремонт. Подчала электроэнергии восстановлена», - сказали в пресс-службе компании.