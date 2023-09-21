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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 10:15

В Неманском районе крупный пожар уничтожил автомобиль и газонокосилки, обгорел дом

ЧП случилось утром 21 сентября
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: "Инцидент-Советск".

В четверг, 21 сентября, в поселке Лунино в Неманском районе загорелся гараж с машиной. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС, в тушении принимали участие 15 пожарных и 3 спецавтомобиля.

«Сгорел находящийся в гараже автомобиль, две газонокосилки, мотор от лодки, деревянная пристройка к гаражу. Также в доме на первом и втором этажах оплавились два пластиковых окна, обгорел конек кровли на площади 2 кв. м.», - сообщили в МЧС.

Пожарные сумели спасти от огня двухэтажный кирпичный 8-квартирный дом. Было эвакуировано 15 человек из них 5 детей. Спасен 1 человек.

Причина пожара устанавливается.