В Неманском районе крупный пожар уничтожил автомобиль и газонокосилки, обгорел дом

. Фото: "Инцидент-Советск".

В четверг, 21 сентября, в поселке Лунино в Неманском районе загорелся гараж с машиной. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС, в тушении принимали участие 15 пожарных и 3 спецавтомобиля.

«Сгорел находящийся в гараже автомобиль, две газонокосилки, мотор от лодки, деревянная пристройка к гаражу. Также в доме на первом и втором этажах оплавились два пластиковых окна, обгорел конек кровли на площади 2 кв. м.», - сообщили в МЧС.

Пожарные сумели спасти от огня двухэтажный кирпичный 8-квартирный дом. Было эвакуировано 15 человек из них 5 детей. Спасен 1 человек.

Причина пожара устанавливается.