Калининградцев приглашают в массовку на съемки сериала «По законам военного времени»

В Калининградской области продолжаются съемки очередного сезона сериала «По законам военного времени».

Организаторы рассказали о новом наборе актеров массовки на 22 сентября, съемки пройдут в Черняховске.

Требуются актеры на роли красноармейцев (мужчины 25-50 лет) и жителей города (женщины и мужчины 34-55 лет). Внешность артистов должна соответствовать эпохе 1940-х годов.

«Будет крутая сцена с главными героями. Записываться могут жители Озерска, Черняховска и жители ближайших городов, которые могут самостоятельно добраться до площадки», – говорится в сообщении.