Работница секс-индустрии из Калининграда стала участницей шоу «Новые пацанки»

Ева Эванс. Фото: телеканал «Пятница»

Героиней шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница!» стала девушка из Калининграда, 23-летняя Ева Эванс. Она работает в секс-индустрии, чтобы прокормить 7 братьев и сестер. Как рассказали в пресс-службе канала, Ева выросла в семье отца-алкоголика и мамы, которая пыталась покончить с собой.

Калининградка пытается справиться со своей агрессией и внутренними проблемами, надеется, что в этом ей и поможет шоу. А еще ее мечта – бросить работу, отказаться от выпивки и запрещенных веществ и найти верный путь в жизни.

В «Школе Леди» Ева и другие участницы будут учиться и жить месяц.

Отметим, в работе над собой девушкам будет помогать команда во главе с директором «Школы Леди» Лаурой Лукиной из Калининграда.

Шоу стартует на «Пятнице!» 21 сентября в 18.00 по местному времени.