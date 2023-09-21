В Калининграде пассажир выскочил из маршрутки, в дверь врезался велосипедист

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде на Московском проспекте произошло ДТП с участием маршрутки и велосипедиста. Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, после остановки перед стоп-линией на запрещающий сигнал светофора пассажир маршрутки хотел выйти. Он открыл дверь, в которую и врезался велосипедист.

35-летний мужчина ехал на велосипеде вдоль края проезжей части и, вероятно, просто не успел ничего сделать, чтобы предотвратить столкновение с дверью.

Велосипедист получил телесные повреждения.