Калининградские борцы вольного стиля завоевали три медали первенства России

Первенство России по борьбе приняло в Московской области 400 сильнейших молодых спортсменов из 40 регионов страны. Ребята боролись за право участвовать в первенстве мира – 2023.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, борцы-вольники, представлявшие Калининградскую область, успешно провели по пять поединков и завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

Так, чемпионом среди юниоров массой до 65 кг стал Арипгаджияв Абдулаев, победивший в пяти встречах.

Арсен Балаян стал третьим среди сверстников массой до 86 кг. Третьим стал и Ахмед Манилов.

Все наши борцы квалифицировались на тренировочное мероприятие национальной команды и пройдут сбор во Владикавказе.