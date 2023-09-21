За лето пассажиропоток аэропорта «Храброво» превысил 1,5 млн человек

Пассажиропоток аэропорта «Храброво» за период с января по август 2023 года составил 2 млн 938 тысяч 228 человек, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», только за три летних месяца было перевезено более 1,5 млн человек. Тут прошлогодние показатели лета подросли на 11,26%.

Отмечается, что с началом лета количество рейсов на основных направлениях в Москву и Санкт-Петербург значительно увеличилось.

Этим летом только в столицу выполняли по 31-36 рейсов в день. В Питер – по 18 в день.