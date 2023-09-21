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НовостиОбщество21 сентября 2023 14:56

В Светлогорске демонтировали старый променад

Работы по строительству новой набережной рассчитывают завершить к концу 2024 года
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Светлогорске полностью демонтировали старый променад. Снесли также и временный переход, соединяющий променад с реконструируемой набережной. Об этом 21 сентября сообщает региональный минстрой.

Отмечается, что убрали и основание под «Солнечными часами «Зодиак».

- Старое основание под солнечными часами имело множественные трещины и повреждение защитного слоя бетона, коррозию арматуры и нарушение несущей способности опор, приняли решение о реставрации солнечных часов для сохранения этого уникального объекта культурного наследия, – прокомментировал директор «Балтберегозащиты» Сергей Черкасов.

Интересно, что сами часы оцифровали и сняли с набережной. Их уже доставили в реставрационную мастерскую.

На берегу сделали временное защитное шпунтовое ограждение. После завершения основных работ это ограждение уберут.

Также сейчас строят волногасящую часть набережной протяженностью 660 метров.

Все работы рассчитывают завершить к концу 2024 года.