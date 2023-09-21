Умер водитель автомобиля БМВ, который врезался в стену цветочного магазина

Водитель БМВ, который пострадал в ночном ДТП на Советском проспекте, скончался в больнице. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на ГИБДД региона. Тогда машина, напомним, с силой врезалась в фасад дома, где находится цветочный магазин.

Мужчине было 27 лет. Он – уроженец Озерского района, его водительский стаж был 9 лет.

Напомним, ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором пострадали четыре человека, случилось в ночь на 18 сентября.

53-летний водитель «Киа» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке врезался в БМВ. После столкновения БМВ отбросило на дорожный знак, после чего авто врезалось в здание у дороги.

В результате ДТП водители машин и 36-летний пассажир «Киа» были госпитализированы. Еще один пассажир получил телесные повреждения.