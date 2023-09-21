В калининградской школе жестоко избили школьницу

В ноябре 2022 года в одной из школ Московского района в ходе конфликта школьница причинила телесные повреждения своей однокласснице. В результате 13-летняя девочка получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетней. В результате с законного представителя школьницы, причинившей телесные повреждения, взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.