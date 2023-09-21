В Калининграде за неделю демонтировали 56 незаконных рекламных конструкций

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде власти в рамках борьбы с незаконной рекламой, демонтировали 56 незаконных рекламных конструкций. Все они были установлены без разрешения.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, все владельцы добровольно сняли вывески.

Так, убрали рекламу на ул. Черняховского, 26, касетоны на Гвардейском проспекте, 3 и ул. Орудийной, 24.

Кроме того, световой короб убрали с фасада на Белибейской, 9.

На ул. Тихорецкой снесли сразу несколько конструкций – крышную установку и рекламные вывески.