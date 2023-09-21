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НовостиОбщество21 сентября 2023 16:30

Жителям Озерска сделают перерасчет за воду после вмешательства прокуратуры

Вода не соответствовала установленным санитарно-эпидемиологическим нормам
Виктор Сергеев

Жителям Озерска проведут перерасчет платы за холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки ведомство установило, что МУП «Озерский водоканал», предоставляющее населению коммунальную услугу холодного водоснабжения, осуществляет подачу питьевой воды, не соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим нормам.

Прокурор района внес представления директору «Водоканала» и главе администрации, в которых в том числе поставил вопрос о выполнении перерасчета платы за холодное водоснабжение.

По результатам рассмотрения представлений виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, гражданам выполняется перерасчет платы за коммунальную услугу, заявили в пресс-службе ведомства.