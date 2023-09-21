Черняховская больница получила два новых операционных стола

Два операционных стола отечественного производства с функцией продольного сдвига столешницы уже введены в эксплуатацию. Их суммарная стоимость составила почти 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Оборудование установлено в процедурных кабинетах хирургического отделения стационара взамен старого, имеющего значительный износ и морально устаревшего.

«Медицинская техника используется ежедневно, в полном объеме. На каждом столе проводится до пяти хирургических процедур в день. За неполный месяц эксплуатации осуществлено 110 процедур», - отметили в минздраве.

Грузоподъемность оборудования составляет 300 килограммов. Каждый стол состоит из шести секций. Современные материалы корпуса выдерживают многократную обработку дезинфицирующими средствами.