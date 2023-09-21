В женской колонии в Колосовке изготовят 4 тысячи комплектов спецодежды для транспортной компании

. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

В швейном цехе исправительной колонии в Колосовке приступили к пошиву специальной одежды для транспортной компании Калининграда. В рамках контракта колония обязуется поставить более 4 тысяч экземпляров жилетов и рубашек для кондукторов и водителей предприятия.

Сообщается, что изделия будут выполнены из ткани светло-голубого цвета в соответствии с техническим заданием, с нанесение логотипа предприятия. Сумма госконтракта составила 2 859 595 рублей, что позволило дополнительно привлечь к оплачиваемому труду 8 осужденных женщин.

В учреждении функционирует два швейных цеха с современным оборудованием.