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НовостиОбщество21 сентября 2023 17:12

В женской колонии в Колосовке изготовят 4 тысячи комплектов спецодежды для транспортной компании

Об этом сообщает пресс-служба УФСИН
Виктор Сергеев
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Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

В швейном цехе исправительной колонии в Колосовке приступили к пошиву специальной одежды для транспортной компании Калининграда. В рамках контракта колония обязуется поставить более 4 тысяч экземпляров жилетов и рубашек для кондукторов и водителей предприятия.

Сообщается, что изделия будут выполнены из ткани светло-голубого цвета в соответствии с техническим заданием, с нанесение логотипа предприятия. Сумма госконтракта составила 2 859 595 рублей, что позволило дополнительно привлечь к оплачиваемому труду 8 осужденных женщин.

В учреждении функционирует два швейных цеха с современным оборудованием.