Калининградцы отправили свыше 20 тысяч обращений в органы власти через «Госуслуги»

С начала 2023 года жители Калининградской области отправили свыше 20 тысяч сообщений через платформу обратной связи (ПОС) на «Госуслугах». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи.

Наиболее волнующие калининградцев темы обращений связаны с электронной записью к врачам и общим состоянием системы здравоохранения (14 399 обращений), состоянием автомобильных дорог (1545), дворов и территорий общего пользования (621). Помимо этого, много обращений по вопросам вывоза мусора (431), образования (318) и благоустройства (295).

Платформа дает возможность через форму на портале «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и виджеты на сайтах органов местного самоуправления и социальных сетей направлять обращения федеральным, региональным и местным властям. Электронная форма сообщения позволяет описать проблему, прикрепить файлы или поставить точку на карте. Ответ о решении поступает в личный кабинет на «Госуслугах». С помощью этой платформы можно также принять участие в различных опросах, голосованиях и общественных обсуждениях по самому широкому спектру вопросов.

«Развитие и использование платформы обратной связи - один из приоритетов цифровой трансформации. Мы видим, что это эффективный формат общения жителей региона с властями, позволяющий оперативно реагировать на инциденты, принимать необходимые меры и эффективные управленческие решения, решать проблемы людей. Важно, чтобы люди знали, что их слышат и есть реакция на их сообщения», - отметил заместитель председателя правительства – министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.